Rusya'da koronavirüs alarmı! Rusya'da bulunan ilk koronavirus aşısı onay aldı mı? Koronavirüs aşısı güvenilir mi? Putin'in kızı koronavirüs aşısı oldu
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Rusya'da koronavirüs alarmı! Rusya'da bulunan ilk koronavirus aşısı onay aldı mı? Koronavirüs aşısı güvenilir mi? Putin'in kızı koronavirüs aşısı oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen aşıyı tescil etti. Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs, aşıyı ilk tescil eden ülke oldu.

Rusya'da koronavirüs alarmı! Rusya'da bulunan ilk koronavirus aşısı onay aldı mı? Koronavirüs aşısı güvenilir mi? Putin'in kızı koronavirüs aşısı oldu
11.08.2020 15:34 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen aşıyı tescil etti. Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs, aşıyı ilk tescil eden ülke oldu.

PUTİN'İN KIZI KORONAVİRÜS AŞISI OLDU

Aşıyı ilk deneyenlerden biri Putin'in kızı oldu. Aşı, alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturarak virüse karşı kalkan görevi görmekte. Putin konu ile ilgili; "Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Kendisinin bu bağlamda deneyde yer aldığını düşünüyorum" dedi

Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, "Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Kendisinin bu bağlamda deneyde yer aldığını düşünüyorum" dedi

"GEREKLİ TÜM DENEMELERDE GEÇTİ"

Hükümet yetkilileriyle bir toplantıda Putin, "Bildiğim kadarıyla, bu sabah dünyada bir ilk olarak yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı tescillendi" dedi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'dan kendisini aşı ile ilgili bilgilendirmesini isteyen Putin, "Yine de aşının oldukça etkili olduğunu, kararlı bir bağışıklık oluşturduğunu biliyorum. Tekrarlıyorum: Aşı gerekli tüm denemelerden geçti" dedi.

Koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı üzerinde çalışanlara teşekkür eden Putin, bunun dünya için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

KORONAVİRÜS AŞISI GÜVENİLİR Mİ?

Koronavirü aşısı hakkında akıllarda bazı sorular oluştu. Koronavirüs aşısı güvenilir mi? Koronavirüs aşısının yan etkisi var mı? gibi sorular ilk akla gelen sorular. Hükümet yetkilileriyle bir toplantıda Putin, "Bildiğim kadarıyla, bu sabah dünyada bir ilk olarak yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı tescillendi" dedi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'dan kendisini aşı ile ilgili bilgilendirmesini isteyen Putin, "Yine de aşının oldukça etkili olduğunu, kararlı bir bağışıklık oluşturduğunu biliyorum. Tekrarlıyorum: Aşı gerekli tüm denemelerden geçti" dedi.

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