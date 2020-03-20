Rusya'da korona virüsü vaka sayısı 199'a yükseldi
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Rusya'da korona virüsü vaka sayısı 199'a yükseldi

Rusya'da korona virüsü vakası 52 kişi birden artarak 199'a yükseldi.

20.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:08
Rusya'da korona virüsü vaka sayısı 199'a yükseldi

Rusya'da korona virüsü vakası 52 kişi birden artarak 199'a yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19'un 52 kişide daha tespit edildiği belirtildi. Dün Rusya Sağlık Bakanlığının ilk ölüm vakasının yaşandığını duyurmasının ardından virüs taşıyan kişi sayısının 199'a yükselmesiyle ülkede tedirginlik arttı. Korona virüsü taşıyan 52 kişinin 12'si Moskova'da, 12'si Sverdlovsk'da, 12'si Tula'da, geri kalanı ise Tambov, Voronezh, Ivanovo, Ryazan, Murmansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Orenburg, Saratov ve Tver, Perm, Kirov, St. Petersburg, Krasnodar, Yakutistan, Çuvaşistan ve Hantı-Mansi bölgelerinde tedavi altına alındı. Yapılan açıklamada karantinaya alınan kişilerin temas ettiği kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edilirken, bu sayının artabileceği aktarıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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