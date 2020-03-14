Rusya'da Korona virüsü taşıyan kişi sayısı 47'ye ulaştı Rusya'da bugün 2 kişide daha Korona virüsünün tespit edilmesinden sonra ülkede Korona virüsü taşıyan toplam kişi sayısı 47'ye ulaştı.

Rusya'da bugün 2 kişide daha Korona virüsünün tespit edilmesinden sonra ülkede Korona virüsü taşıyan toplam kişi sayısı 47'ye ulaştı.



Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü Rusya'da da yayılmaya devam ediyor. Ülkede Korona virüsü taşıyan toplam kişi sayısı 47'ye ulaştı. Dün Rusya'da 8 kişide Korona virüsü tespit edildiğinin duyurulmasından sonra bugün Rusya' nın Kemerova Bölgesi'nden yeni bir açıklama yapıldı. Kemerova valiliği 2 kişide Korona virüsünün tespit edildiğini ve bu kişilerin Kemerova şehrindeki 8. Numaralı hastanede karantina altına alındığını açıkladı. Bu kişilerdeki Korona virüsü şiddetinin orta seviyede olduğu ve şehirde tedbirlerin artırıldığı ifade edildi. Valilik açıklamasında hastanede yeteri kadar ilaç ve koruyucu ekipmanın bulunduğunu belirtirken karantina altına alınan 2 kişinin uyruğu ve en son nereye seyahat ettikleri gibi konularda bilgiler aktarılmadı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA