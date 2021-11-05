Rusya'da korona virüs vakaları 3 gündür 40 binin üzerinde

Rusya'da artışa geçen korona virüs vakaları bugün açıklanan verilerle birlikte yine 40 binin üzerinde yer aldı.

Rusya korona virüs ile mücadele etmeye devam ederken, vaka ve can kaybı sayıları günden güne artıyor. Rusya'da dün 40 bin 217 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, bugün 40 bin 735 yeni vaka açıklandı. Bununla birlikte dünden bugüne korona virüs vakalarında yüzde 0,47'lik bir artış oldu. Ülkede son 3 gündür 40 bin sınırının üzerinde seyreden sayılarla birlikte, toplam korona virüs vaka sayısı da 8 milyon 714 bin 595'e yükseldi.

Ülkenin önemli merkezlerinden biri olan St. Petersburg'da son 24 saate 3 bin 363 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, başkent Moskova'da 2 bin 835, Samara bölgesinde bin 610, Voronezh bölgesinde 798 ve Nizhny Novgorod bölgesinde ise 792 yeni vaka tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte bin 192 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı ise 244 bin 447'ye ulaştı.

Ülkede son açıklanan verilere göre ise 28 bin 605 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı da 7 milyon 505 bin 971 oldu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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