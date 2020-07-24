Rusya'da korona virüs vaka sayısı 800 bini geçti
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Rusya'da korona virüs vaka sayısı 800 bini geçti

Rusya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 811 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 800 bin 849'a ulaştı.

Rusya'da korona virüs vaka sayısı 800 bini geçti
24.07.2020 13:12 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:50

Rusya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 811 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 800 bin 849'a ulaştı.

Rusya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısındaki artış sürüyor. Rusya Korona Virüs Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 811 kişide korona virüs tespit edildiği, toplam vaka sayısının 800 bin 849'a yükseldiği bildirildi. Açıklama son 24 saatte 154 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilirken, virüse bağlı toplam can kaybı sayısının 13 bin 46'ya ulaştığı aktarıldı.

Vaka sayısındaki günlük artış oranının yüzde 0.7 olduğunu aktarıldı. Ayrıca, toplam 588 bin 774 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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