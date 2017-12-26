Rusya'da Korkutucu Bir Kale: Sutyagin House





Sutyagin House, Rusya Arkhangelsk'te yer alıyor. 13 katlı ahşap bina, yaklaşık 44 metre uzunluğu ile dünyanın en uzun ahşap evi unvanını taşıyor. Adını girişimci, Nikolai Petrovich Sutyagin'den alan yapı, dünyanın en ilginç yapıları arasında sıralanarak, yıkıldığı güne kadar her yıl ziyaretçi akınına uğramış olmasıyla biliniyor.



Sutyagin House "kazara" inşa edildi









1992 yılında yapımına başlanan ev, önceleri iki kat yüksekliğinde tasarlanıyordu. Ev sahibinin kimilerine göre komşularına hava atmak, kimilerine göre de kilometrelerce uzaktaki denizi görme hayaliyle inşa ettiğini söylediği binanın tasarımı, Japonya'daki ve Norveç'teki bahçeli ahşap evlerden esinlenerek detaylandırılmıştı. Sutyagin House, yapılırken sahibinin biçimsiz bulması ile tasarımı eklentilerle zenginleştirilmeye başlandı. Ev sahibi Daily Telegraph Gazetesi'ne verdiği demeçte, evin son halini "mutlu bir kaza" olarak tanımlıyor.



Ev değil adeta kule









Tasarımı ile her geçen gün daha ilginç bir yapıya dönüşen ev, resmi planlar ve inşaat izni olmamasına rağmen senelerce yapılmaya devam edildi. Rusya'ın en tanınmış gangsterlerinden biri olan Nikolai Petrovich Sutyagin'in haraç kesme cezası ile hapse girmesine kadar yapımı devam eden binanın inşaat süreci böylelikle sona erdi. Kat kat yükselen ilginç binada, üç kat hamam ve çeşit çeşit banyolar yer alıyordu. Dans salonları, yatak odaları ve bilardo salonu bulunduran bina, yüksek merdivenleri ile tanınıyordu. Evin; Sutyagin, onun iş arkadaşları ve kız arkadaşlarının eğlencesi düşünülerek tasarlandığı iddia ediliyordu.



Ev imha edildi









Sutyagin House hakkında 2008 yılında tehlikeli olduğu gerekçesi ile yıkım kararı alındı. Hem imar izni olmadığı için yıkım tehlikesi bulunan hem de ahşap olduğundan dolayı yangın durumunda tüm şehri tehlikeye atabileceği öngörülen yapı, kulesinden başlanarak tek tek tüm parçalarıyla sökülmeye başlandı. 2009 yılında evin sadece ilk inşa edilen iki katı kalmıştı, Nikolai Sutyagin bu süreçte evin iki katında yaşamaya devam ediyordu. Bu görkemli yapıdan kalan son parçalar da, öngörüldüğü üzere 2012 yılında çıkan yangında kül oldu.



Binadan geriye Sutyagin'in fantezilerini süsleyen dev bir ahşap evin hayaleti ve ev sahibinin verdiği ilginç demeçler kaldı. Sutyagin evin ziyarete açılmasını istiyor, evde kalabalık bir yaşamın hayalini kuruyordu. Ev sahibi Sutyagin'in 13 katlı olan bu ilginç bina hakkında hala "Keşke iki kat daha yüksek olsaydı" dediği rivayet ediliyor. Eğlence odaklı tasarlanan, mutlu bir kaza olarak tanımlanan ahşap bina bugün var olmasa da mimari efsaneleri arasında anılmaya devam ediyor.









