Rusya'da korkunç kaza: 5 ölü, 21 yaralı

Rusya'da seyir halindeki bir yolcu otobüsünün demiryolu köprüsünün ayağına çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Ryazan bölgesinde içinde 49 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsü, yerel saatle 05.45'te demiryolu köprüsünün ayağına çarptı. Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralandı.

Yaralılar arasında bulunan 2 çocuğun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlk belirlemelere göre kaza, sürücünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yaşandı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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