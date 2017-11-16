Rusya'da Korkunç Kaza: 15 Ölü

Rusya'da bir minibüs ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.



Rusya Federasyonu'na bağlı Özerk Mari El Cumhuriyeti'nde bir minibüsle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğu belirtildi.



Kazanın nedenin kar yağışından kaynaklanmış olabileceği, olay yerinde incelemelerin devam ettiği bildirildi. - MOSKOVA