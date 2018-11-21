Rusya'da Korkunç Cinayet: Kız Arkadaşını Öldürüp Beynini Yedi

Rusya'da infial yaratan cinayetin davası görüldü. Kız arkadaşını öldürüp, beynini pişirip yiyen ve kanını içen 23 yaşındaki katil zanlısı Dmitry Luchin, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÖLDÜRÜP KANINI İÇTİ

Korkunç olay Rusya'da yaşandı. Luchin adlı katil zanlısı, 45 yaşındaki kız arkadaşı Olga Budunova'yı kafasına şarap şişesi vurarak bayılttı. Zanlı daha sonra satırla sevgilisinin vücudunu parçalara ayırdı. Kadının iç organlarını dışarı çıkaran katil zanlısı, ardından kanını içti.

"ŞEYTANI ÇAĞIRMAK İSTEDİM"

Cesedin üzerine mor renkli ojeyle 'fahişe' yazan Luchin mahkemede suçunu itiraf etti. Ancak Luchin, deli, katil veya yamyam olmadığını söyleyerek tüm bunları şeytanı çağırmak için düzenlediği bir ayinin parçası olduğunu söyledi.

19 YIL HAPİS

Mahkemede kız arkadaşını öldürüp, beynini pişirip yediğini ve kanını içtiğini itiraf eden 23 yaşındaki katil zanlısı Dmitry Luchin, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.