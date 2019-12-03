Rusya'da köprünün çökme anı kamerada
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Rusya'da köprünün çökme anı kamerada

Rusya'da köprünün, altından geçen otoyola çökme anı bir aracın araç için kamerasınca kaydedildi.

03.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:29
Rusya'da köprünün çökme anı kamerada

'da köprünün çökme anı kamerada

Rusya, ()- Rusya'da köprünün, altından geçen otoyola çökme anı bir aracın araç için kamerasınca kaydedildi. Olayda, 2 kişi yaralandı.

Rusya'nın Orenburg kentinde köprü çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yetkililer, köprünün ağır yüklü bir TIR'ın geçişi sonucu çöktüğünü belirtti. Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi olaya ilişkin cezai soruşturma başlatıldığını açıklarken, köprünün onarım işlemlerinin ise 2020 yılı içerisinde bitirileceği duyuruldu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Rusya'da köprünün çökme anı kamerada
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