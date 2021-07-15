Rusya'da köprüden düşen kamyon doğalgaz boru hattını patlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'da köprüden düşen kamyon doğalgaz boru hattını patlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya'da köprüden düşen bir kamyonun doğalgaz boru hattına çarpmasının ardından patlama meydana geldi.

Rusya'da köprüden düşen bir kamyonun doğalgaz boru hattına çarpmasının ardından patlama meydana geldi.

Rusya'nın Saratov şehrinde yağışlar nedeniyle bir kamyon sürücüsü aracın hakimiyetini kaybetmesinin ardından köprünün bariyerlerine çarparak düştü. Kamyon köprüden uçuruma yuvarlanırken şehrin ana hattının geçtiği doğalgaz borularına çarptı. Doğalgaz boru hattı kamyonun çarpmasının etkisiyle bir anda şiddetli bir şekilde patladı. Kamyon sürücüsü son anda araçtan atlayarak kurtulurken, alevler kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale etmek amacıyla çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi bölgeye geldi.

İtfaiye ekipleri, doğalgaz boru hattına gaz akışının keserek, yangını söndürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Rusya'da köprüden düşen kamyon doğalgaz boru hattını patlattı
Rusya'da köprüden düşen kamyon doğalgaz boru hattını patlattı
Rusya'da köprüden düşen kamyon doğalgaz boru hattını patlattı
Rusya'da köprüden düşen kamyon doğalgaz boru hattını patlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | Van Gölü'nde karaya oturan teknedeki yolcular büyük korku yaşadı
Son Dakika | Van Gölü'nde karaya oturan teknedeki yolcular büyük korku yaşadı
Son dakika 3. sayfa: Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı
Son dakika 3. sayfa: Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı
Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı
Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu İlyas Tetik Kadir Doğulu Demet Akalın
Spor Balotelli Arda Turan Erol Bulut Mehmet Topal Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya'da köprüden düşen kamyon doğalgaz boru hattını patlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 16:57:50. #1.15#

title