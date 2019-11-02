Rusya'da köpek fuarı
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Rusya-2019" uluslararası köpek fuarına 34 ülkeden 9 binden fazla köpek katıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Rusya-2019" uluslararası köpek fuarına 34 ülkeden 9 binden fazla köpek katıldı.
Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI) ve Rusya Kinoloji Federasyonu iş birliğiyle Moskova'daki Crocus Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarı binlerce kişi ziyaret etti.
34 ülkeden farklı cinslerde 9 bini aşkın köpeğin yer aldığı fuarda, "köpek güzellik yarışması", "en iyi saç tasarımı" gibi çeşitli yarışmalar yapıldı.
Köpeklerle ilgili sunumlara da yer verilen fuar, pazartesi günü sona erecek.