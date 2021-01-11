Rusya'da KOBİ'lere yönelik kolay geri ödemeli kredi faizi düşürüldü
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Rusya'da KOBİ'lere yönelik kolay geri ödemeli kredi faizi düşürüldü

11.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:20
Rusya'da KOBİ'lere yönelik kolay geri ödemeli kredi faizi düşürüldü

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkedeki KOBİ'lere yönelik kolay geri ödemeli kredilerde faizin yıllık 7'ye düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkedeki KOBİ'lere yönelik kolay geri ödemeli kredilerde faizin yıllık 7'ye düşürüldüğünü açıkladı.

Mişustin, kabine yetkilileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkedeki KOBİ'lere yönelik kredi faizlerinin düşürülmesi konusunda talimat verdiğini hatırlattı.

Söz konusu kolay geri ödemeli kredilerde faizin yüzde 8,5 düzeyinde olduğunu belirten Mişustin, "Yeni kurallara göre, azami faiz oranı, Rusya Merkez Bankası'nın temel oranını yüzde 2,75'ten fazla aşmamalı. Bu nedenle artık kolay geri ödemeli krediler yıllık yüzde 7 faiz oranıyla verilecek." dedi.

Kredilere yönelik atılan adımla ülkedeki girişimcilerin borç yüklerinin azaltılmasına ve işletme sermayelerinin yenilenmesine olanak sağlanacağını kaydeden Mişustin, "Aynı zamanda, mevcut ekonomik durumda son derece gerekli olan yeni projelere yatırım için daha fazla fırsat yaratılacak. Özellikle de tarım, iç turizm, bilim, teknoloji, sağlık, eğitim ve imalat sanayi gibi alanlarda..." ifadelerini kullandı.

Rusya'da geçen yıl KOBİ'ler için devreye alınan imtiyazlı kredi programı çerçevesinde 1 trilyon ruble tutarında 17 binin üzerinde kredi sözleşmesi imzalanmıştı.

Rusya Merkez Bankası, geçen ay gerçekleştirdiği 2020'nin son toplantısında, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25 seviyesinde bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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