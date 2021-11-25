Rusya'da kısıtlamalara karşı çıkan grup yerel meclisi basmaya çalıştı - Haberler
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Rusya'da kısıtlamalara karşı çıkan grup yerel meclisi basmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | Güncel

- Rusya'da kısıtlamalara karşı çıkan grup yerel meclisi basmaya çalıştı Rusya'nın Çelyabinsk kentinde Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan QR kodu ile giriş zorunluluğuna karşı çıkan bir grup yerel meclisi basmaya çalıştı.

- Rusya'da kısıtlamalara karşı çıkan grup yerel meclisi basmaya çalıştı

MOSKOVA - Rusya'nın Çelyabinsk kentinde Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan QR kodu ile giriş zorunluluğuna karşı çıkan bir grup yerel meclisi basmaya çalıştı.

Rusya'da korona virüs salgınının yayılması üzerine bazı önlemler bölgesel bazda yeniden uygulanmaya başladı. Çelyabinsk kentinde devlet daireleri ve alışveriş merkezleri gibi kapalı alanlarda zorunlu olan QR kod uygulamasına tepki gösterenler yerel meclisi basmaya çalıştı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup, meclis binasının kapısında toplanıp, bina girişindeki turnikelerden içeriye girmeye çalıştı.

Çıkan arbedede bazı kadınlar güvenlik görevlilerini darp etti. Protestocuların önüne set oluşturan güvenlik güçlerinin turnikelerden geçilmesine izin vermemesi üzerine göstericiler bir süre sonra binayı terk etmek zorunda kaldı.

Rusya'da kısıtlamalara karşı çıkan grup yerel meclisi basmaya çalıştı

Rusya'da kısıtlamalara karşı çıkan grup yerel meclisi basmaya çalıştı

Rusya'da kısıtlamalara karşı çıkan grup yerel meclisi basmaya çalıştı

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İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Son Dakika Haberleri

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