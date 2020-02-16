Rusya'da kilisede bıçaklı saldırı: 2 yaralı
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Rusya'da kilisede bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi yaralandı.

16.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:58
Rusya'da kilisede bıçaklı saldırı: 2 yaralı

'nın başkenti 'daki bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova'da bıçaklı bir saldırgan kilisede ayin esnasında iki kişiyi yaraladı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Saldırganın 26 yaşında erkek olduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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