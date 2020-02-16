Rusya'da kilisede bıçaklı saldırı: 2 kişi yaralandı
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Rusya'da kilisede bıçaklı saldırı: 2 kişi yaralandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da kilisede düzenlenen ayin sırasında düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi yaralandı

16.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:48
Rusya'da kilisede bıçaklı saldırı: 2 kişi yaralandı

'nın başkenti 'da kilisede düzenlenen ayin sırasında düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi yaralandı. Saldırganı gözaltına alan , olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova'da bıçaklı bir saldırgan kilisede ayin esnasında iki kişiyi yaraladı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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