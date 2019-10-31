Rusya'da kediyi silah gibi kullanan adam gözaltına alındı

31.10.2019 15:04

Rusya'da bir kişinin, sokak kedisini silah gibi kullanarak polise fırlatması nedeniyle soruşturma açıldı.

Rus kanalı Ren TV'nin haberine göre polis, başkent Moskova'da Gennadiy Şerbakov adlı kişinin yaşadığı apartmanda alkolün etkisiyle komşularını rahatsız ettiği ihbarı geldi.

Apartmana giden polislerin, kendisini evine göndermeye çalışmasına direnen Şerbakov, yanında duran kediyi polislerin üzerine fırlattı.

Kedinin polis memurlarından birini tırnaklayarak yaralaması üzerine Şerbakov gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma açıldı.

Bu arada görgü tanıkları, Şerbakov'un, kediyi polislere fırlatmadan önce elinde hızlıca sallayarak kızdırdığını öne sürdü.

Şerbakov ise karakoldaki ifadesinde kedinin polislere kendiliğinden saldırdığını, kendisinin bir müdahalesinin bulunmadığını söyledi.

Kaynak: AA