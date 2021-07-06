Rusya'da kaybolan uçak için arama çalışmaları sürüyor
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Rusya'da kaybolan uçak için arama çalışmaları sürüyor

Rusya'da kaybolan uçak için arama çalışmaları sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Mi-8 tipi helikopterin, 28 kişiyi taşıyan ve irtibatı kesilen AN-26 tipi yolcu uçağını aramak için bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Mi-8 tipi helikopterin, 28 kişiyi taşıyan ve irtibatı kesilen AN-26 tipi yolcu uçağını aramak için bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, "Mi-8 EMERCOM helikopteri, AN-26 yolcu uçağı için Palana'da arama kurtarma çalışmalarına başladı" denildi. Petropavlovsk-Kamchatsky–Palana seferini yapan ve içinde 22 yolcu, 6 mürettebat bulunduğu ifade edilen AN-26 tipi yolcu uçağıyla bağlantı kesilmişti.Uçağın akıbeti henüz bilinmiyor.


Rusya'da kaybolan uçak için arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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