Rusya'da kaybolan uçak için arama çalışmaları sürüyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Mi-8 tipi helikopterin, 28 kişiyi taşıyan ve irtibatı kesilen AN-26 tipi yolcu uçağını aramak için bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Mi-8 tipi helikopterin, 28 kişiyi taşıyan ve irtibatı kesilen AN-26 tipi yolcu uçağını aramak için bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, "Mi-8 EMERCOM helikopteri, AN-26 yolcu uçağı için Palana'da arama kurtarma çalışmalarına başladı" denildi. Petropavlovsk-Kamchatsky–Palana seferini yapan ve içinde 22 yolcu, 6 mürettebat bulunduğu ifade edilen AN-26 tipi yolcu uçağıyla bağlantı kesilmişti.Uçağın akıbeti henüz bilinmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı