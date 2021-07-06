Rusya'da kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı

Rusya'da 28 yolculu AN-26 tipi yolcu uçağının enkazına ulaşıldı.

Rusya'da 28 yolculu AN-26 tipi yolcu uçağının enkazına ulaşıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), bölgeye ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, "Havaalanının 3,8 kilometre kuzeyindeki Palana köyünde, daha önce kaybolan bir AN-26 yolcu uçağının enkazı bulundu. Kurtarma ekipleri hızla olay yerine gidiyor. Çalışmalar devam ediyor. Bölge kordon altına alınacak, kurtarma ekipleri arama çalışmalarına başlayacak. Gün ışığının artmasıyla birlikte kurtarma ekiplerinin sayısı artırılacak" denildi. EMERCOM'dan yapılan açıklamada ölü ya da yaralı olup olmadığı belirtilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı