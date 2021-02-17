Rusya'da karda kayan araç duraktaki yayaya böyle çarptı
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Rusya'da karda kayan araç duraktaki yayaya böyle çarptı

17.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:27
Rusya'da karda kayan araç duraktaki yayaya böyle çarptı

Rusya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, otobüs durağının önünde yürüyen yaya çarptı.

Rusya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, otobüs durağının önünde yürüyen yaya çarptı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Dybenko caddesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağının önünde yürüyen yayaya çarptı. Aracın kendisine çarpmasıyla yere düşen yayanın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Söz konusu kişinin çarpma etkisiyle kaburga kemiğinde kırıklar olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Kaza anları ise an be an kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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