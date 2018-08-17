Rusya'da Karaya Vuran Dev Deniz Yaratığı Panik Yarattı
Rusya'da, karaya vuran türü belli olmayan dev deniz yaratığı, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Rusya'da kıyıya vuran ne olduğu belli olmayan kürklü kalın bir kabuğa sahip olan dev deniz yaratığı yerli halkta panik yarattı. Kamçatka yarımadasının Pasifik tarafında, Bering Denizi kıyısında keşfedilen deniz yaratığı garip görüntüsüyle merak uyandırdı. Sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntüleri paylaşılan dev yaratık, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
BİLİM ADAMLARI HAREKETE GEÇTİ
Yaratığın türünün ne olduğu hakkında açıklama yapmayan Rus bilim adamları, yaratığın vinç yardımı olmadan laboratuvar ortamına taşınamayacağını ifade etti. Yerli halk ise, bilim adamlarının kendilerini yaratık hakkında bilgilendirmelerini istedi.