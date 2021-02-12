Rusya'da sokak köpeklerinin kimyasal atık sızıntısı nedeniyle mavi renge döndüğü iddiası
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Rusya'da sokak köpeklerinin kimyasal atık sızıntısı nedeniyle mavi renge döndüğü iddiası

12.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:45
Rusya'da sokak köpeklerinin kimyasal atık sızıntısı nedeniyle mavi renge döndüğü iddiası

Rusya'da kimyasal fabrika çevresinde bulunan köpeklerin renklerinin, kimyasal atıklardan kaynaklanan kirlilik nedeniyle maviye döndüğü iddia edildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay yerinde inceleme yapan yetkililer, köpeklerin büyük ihtimalle kimyasal atıkların içerisinde yuvarlandıktan sonra mavi renge döndüğünü belirtti.

Dzerzhinsk kentinde Sovyet döneminden kalma terk edilmiş bir fabrikanın yakınındaki kimyasal atıklardan dolayı başıboş köpeklerin renginin parlak mavi olduğu öne sürüldü. Yerel makamlar, mavi renkli köpeklerin fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasından sonra hayvanları kontrole götürmek için bölgeye gittiklerini açıkladı.

"BU BİR ŞAKA OLABİLİR"

Yerel halk basına yaptığı açıklamada, Dzerzhinskoye Orgsteklo fabrikasının hidrosiyanik asit ve pleksiglas üreten büyük bir kimyasal üretim tesisi olduğunu ancak altı yıl önce mali sorunlar nedeniyle kapadığını ve kullanımda olmadığını ifade etti. Fabrikanın eski müdürü Andrey Mislivets, bunun bir şaka olduğunu iddia ederek fotoğrafların gerçek olmadığını ileri sürdü.

"İÇİNDE YUVARLANMIŞ OLABİLİRLER"

Yerel polis ise "Muhtemelen bazı eski kimyasalların kalıntılarını buldular ve içinde yuvarladılar, muhtemelen bakır sülfattı' dedi.

Doğruluk Kontrolü
Rusya'da sokak köpeklerinin kimyasal atık sızıntısı nedeniyle mavi renge döndüğü iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Rusya'da kimyasal fabrika çevresinde bulunan köpeklerin renklerinin, kimyasal atıklardan kaynaklanan kirlilik nedeniyle maviye döndüğü iddia edildi.

İddiaların ardından inceleme yapan yetkililer, köpeklerin kimyasal kalıntılardaki bakır sülfatla temas ettikleri için maviye döndüklerini belirtti.

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