Rusya'da kanatlı planör yüksek gerilim hattına takıldı: 2 yaralı
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Rusya'da kanatlı planör yüksek gerilim hattına takıldı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Rusya'da kanatlı planör yüksek gerilim hattına takıldı: 2 yaralı Rusya'da kanatlı planör sert iniş yapmasının ardından yeniden havalanınca yüksek gerilim hattına takıldı.

- Rusya'da kanatlı planör yüksek gerilim hattına takıldı: 2 yaralı

MOSKOVA - Rusya'da kanatlı planör sert iniş yapmasının ardından yeniden havalanınca yüksek gerilim hattına takıldı. Kazada planördeki 2 kişi elektrik akımına maruz kalarak yaralandı.

Rusya'nın Novgorod Bölgesi'ne bağlı Pestovsky kentinde kanatlı planör, pilotun kontrolü kaybetmesi ile yere sert iniş yaptı. Sert inişin ardından yeniden havalanan planör, bölgedeki yüksek gerilim hattına takıldı. Kazada planörde bulunan 2 kişi, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Yaralıların kaldırıldığı hastane tarafından yapılan açıklamada, planörün pilotunun durumunun ağır olduğu, yolcunun ise durumun iyi olduğu aktarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, planörün düştüğü yerden kaldırıldığı ve düşüş nedeni ile ilgili teknik inceleme yapılacağı duyuruldu.

Planörün yüksek gerilim hatlarına takılması nedeniyle bölgedeki 2 bin konuta elektrik verilemediği ve bu sorunun giderilmesi için elektrik şirketi çalışanları tarafından çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Rusya'da kanatlı planör yüksek gerilim hattına takıldı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak

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