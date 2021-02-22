Rusya'da kamyonun kafeye daldığı anlar kamerada!
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Rusya'da kamyonun kafeye daldığı anlar kamerada!

22.02.2021 13:12 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:16
Rusya'da kamyonun kafeye daldığı anlar kamerada!

Rusya'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon kafeye girdi.

Rusya'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon kafeye girdi.Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Rusya'nın Voronezh şehrinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon kafeye girdi.Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamyon, kafenin girişinde bulunan duvarı yıkarken kazada kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Kaza sonrası kafenin ziyaretçilere kapatılacağı ifade edilirken, güvenlik kamerası görüntüsünde, kaza sırasında içeride bulunan müşterilerin panik halinde sağa sola kaçıştığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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