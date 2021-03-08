Rusya'da kamyonet faciası: Durakta bekleyen yayaları biçti
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Rusya'da kamyonet faciası: Durakta bekleyen yayaları biçti

08.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:16

Rusya'da kontrolden çıkan kamyonet, otobüs durağında bekleyen yayaları biçti.

Rusya'da kontrolden çıkan kamyonet, otobüs durağında bekleyen yayaları biçti. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği kazada, 4 kişi yaralandı.

Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde kontrolden çıkan kamyone dehşet saçtı. Kontrolden çıkan kamyonet, hızla otobüs durağında bekleyen yayaların üzerine uçtu. Kaza anı Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonucu yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaralıların son durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.

Rusya'da kamyonet faciası: Durakta bekleyen yayaları biçti
Rusya'da kamyonet faciası: Durakta bekleyen yayaları biçti
Rusya'da kamyonet faciası: Durakta bekleyen yayaları biçti
Rusya'da kamyonet faciası: Durakta bekleyen yayaları biçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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