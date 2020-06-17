Rusya'da kamyon 4 aracı kağıt gibi ezdi: 2 ölü, 7 yaralı Rusya'nın Chelyabinsk bölgesinde aşırı hızlı bir kamyon önündeki 4 aracı kağıt gibi ezdi.

Rusya'nın Chelyabinsk bölgesinde aşırı hızlı bir kamyon önündeki 4 aracı kağıt gibi ezdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Rusya'nın Chelyabinsk bölgesinde süratle gelen bir kamyon, önünde bulunan otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle yoldaki 5 araç birbirine girdi. Otomobillerin kağıt gibi ezildiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Polis kazanın Katav-Ivanovsk yakınlarındaki M5 otoyolunda meydana geldiğini belirtti. Kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kamyonun frenlerinin arızalandığı iddia edilirken Chelyabinsk bölge savcılığının kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. (İHA) Kaynak: İHA