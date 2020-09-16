Rusya'da kamu borcu GSYH'nin yüzde 20'sine çıkacak
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Rusya'da kamu borcu GSYH'nin yüzde 20'sine çıkacak

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın kamu borcunu 2021 ila 2022 yıllarında GSYH'nin yüzde 20'sine yükseltmeyi planladıklarını söyledi.

Rusya'da kamu borcu GSYH'nin yüzde 20'sine çıkacak
16.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:04

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın kamu borcunu 2021 ila 2022 yıllarında GSYH'nin yüzde 20'sine yükseltmeyi planladıklarını söyledi.

Siluanov, video konferans yoluyla düzenlenen kabine toplantısında, ülkenin mali yapısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'daki bütçe açığının bu yıl GSYH'nin yüzde 4'üne tekabül edeceğini belirten Siluanov, "Bu oranı gelecek yıl GSYH'nin yüzde 2,4'üne, 2022'de ise yüzde 1'ine düşürmeyi planlıyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ulusal projelerin hayata geçirilmesi için borçlanmanın da artırılacağına işaret eden Siluanov, "Hükümetin artıracağı borçlanmayla birlikte kamu borcunu 2021 ila 2022 yıllarında GSYH'nin yüzde 20'sine yükseltmeyi planlıyoruz." dedi.

Rusya'nın kamu borcu, 1 Temmuz itibarıyla GSYH'nin yüzde 13'üne, parasal olarak da 14,8 trilyon rubleye tekabül ediyor.

Kaynak: AA

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