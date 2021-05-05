Rusya'da kadın ve çocuk düşen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Rusya'da kaldırımda yürüyen kadın ve çocuk, rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Rusya'da kaldırımda yürüyen kadın ve çocuk, rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Rusya Federasyonu'na bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'ndeki Glazov kentinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen kadın ve çocuk, kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, ağacın elektrik tellerini keserek, yola doğru devrildiği görüldü. Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar amatör kameraya yansırken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı