Rusya'da kadın ve çocuk düşen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'da kadın ve çocuk düşen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'da kaldırımda yürüyen kadın ve çocuk, rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Rusya'da kaldırımda yürüyen kadın ve çocuk, rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Rusya Federasyonu'na bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'ndeki Glazov kentinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen kadın ve çocuk, kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, ağacın elektrik tellerini keserek, yola doğru devrildiği görüldü. Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar amatör kameraya yansırken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Rusya'da kadın ve çocuk düşen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Rusya'da kadın ve çocuk düşen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Rusya'da kadın ve çocuk düşen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Rusya'da kadın ve çocuk düşen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Hayata gözlerini yumdu
Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Hayata gözlerini yumdu
Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest
Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları uzun süre sonra bir ilki yaşadı
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları uzun süre sonra bir ilki yaşadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Diego Salih Uçan Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya'da kadın ve çocuk düşen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 11:27:44. #1.14#

title