Rusya'da kadın sürücü test aracı ile zincirleme kazaya neden oldu

05.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:11

Rusya'da kadın sürücü, test aracıyla kar yağışı sonucu kayganlaşan yolda hız yapınca, otomobilin kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil, trafikteki diğer araçlara da çarptı. Kazada, 11 araç hurdaya dönerken, 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Rusya'nın St. Petersburg kentinde meydana geldi. Kadın sürücü, otomobil galerisinden test için aldığı araçla hız yaptı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, diğer araçlara çarptı. Kazada, 11 araç hurdaya dönerken, 2 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun iki yönü de trafiğe kapandı.

Görüntü Dökümü

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-Kontrolden çıkan aracın kaza anı-Kaza yerinden görüntüler

-Hurdaya dönen araçlar

Kaynak: DHA