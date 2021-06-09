Rusya'da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması
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Rusya'da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması

Rusya'da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Rusya'da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor.

Rusya'da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor.

Rusya Federal Cezaevi Servisi ülkenin tüm bölgelerindeki cezaevlerinde görev yapan kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenliyor. İlk olarak 100 kadın gardiyan arasından belirlenen 12 gardiyan için 7 ile 12 Haziran arasında kurumun internet sitesinden "Ceza İnfaz Sistemi Güzeli" başlığı altında adaylar tanıtılarak oylama başlatıldı. Oylama sayfası için ayrıca en güzel kadın gardiyan adaylarının da yer aldığı video klipler de yayınlandı. Kısa sürede hemen hemen tüm ülkede duyulan oylama için katılımın yoğun olduğu açıklanırken, yayınlanan klipler sosyal medyada yoğun ilgi çekti.

Rusya Ulusal Muhafız Birliği (Rosgvardiya) tarafından 2019 yılında en güzel ulusal muhafız yarışmasını belirlemek için "Rosgvardiya Güzeli" adı altında bir yarışma düzenlemiş, bu yarışmayı kazanan ulusal muhafız Anna Hramtsova sosyal medya hesaplarında uygunsuz görüntüler paylaştığı gerekçesiyle görevden alınmıştı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Rusya'da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması
Rusya'da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması
Rusya'da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması
Rusya'da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması
Rusya'da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması
Rusya'da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması
Rusya'da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması
Rusya'da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması
Rusya'da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması
Rusya'da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması
Rusya'da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması
Rusya'da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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