Rusya'da Japonların meşhur kar topu savaşı 'Yukigassen' turnuvası düzenlendi
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Rusya'da Japonların meşhur kar topu savaşı 'Yukigassen' turnuvası düzenlendi

17.02.2020 19:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:49
Rusya'da Japonların meşhur kar topu savaşı 'Yukigassen' turnuvası düzenlendi

'nın Kuzey Kutbu'na yakın bir bölgesi olan Murmansk'ta yapılan kar topu savaşı turnuvası" Yukigassen" ilginç görüntülere sahne oldu. Turnuvaya 18 takım katılırken profesyonel ve amatörlerin yarıştığı iki farklı lig düzenlendi. 17 takım Rus sporculardan oluşurken, turnuvaya Norveç'ten de bir takım katıldı.


Kurallara göre kaleler önünde birbirlerine kar topu atan sporcular, rakip tarafından vurulmadan karşı tarafın bayrağını ele geçirmeye çalışıyor. Vurulan sporcular diskalifiye oluyor. Vurulan oyuncuların tespiti için müsabaka esnasında hakemler görev yapıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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