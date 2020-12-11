Son dakika haberleri... (MOSKOVA)- Rusya'da İstihbarat Binasına İntihar Saldırısı
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Son dakika haberleri... (MOSKOVA)- Rusya'da İstihbarat Binasına İntihar Saldırısı

11.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:30

Son dakika gündem haberi... - Rusya'da istihbarat binasına intihar saldırısı Rusya'da bir kişi üzerine bağladığı bomba ile istihbarat binasına girdi.

- Rusya'da istihbarat binasına intihar saldırısı

MOSKOVA - Rusya'da bir kişi üzerine bağladığı bomba ile istihbarat binasına girdi. Saldırganın bombayı patlatması sonucunda hayatını kaybettiği, 6 istihbarat elemanının yaralandığı bildirildi.

Rusya'ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Karaçay - Çerkesk'te öğle saatlerinde bir kişi tarafından intihar saldırısı gerçekleştirildi. Rusya Federal Güvenlik Servisi binasına araçla giden şahıs istihbarat çalışanlarının öğle arasından sonra mesailerinin başlama anını bekledi. Bir grup çalışan FSB binasından içeriye girerken arabasından çıkan şahıs onlara doğru koşarak üzerindeki bombayı patlattı. Aynı zamanda bina içine konulmuş zaman ayarlı bomba da patladı. Edinilen ilk bilgilere göre saldırganın patlattığı bombanın el yapımı bir bomba olduğu ve tesir gücünün düşük olduğu öğrenilirken, patlama sonucu 6 istihbarat elemanının yaralandığı bildirildi. Saldırganın saldırıyı gerçekleştirdiği sırada öldüğü açıklandı. Olay yerinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ve yaralananların hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, saldırganın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı duyuruldu.

Son dakika haberleri... (MOSKOVA)- Rusya'da İstihbarat Binasına İntihar Saldırısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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