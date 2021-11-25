Rusya'da işkence görüntülerinden sonra Federal Cezaevi Hizmetleri Başkanı görevden alındı - Haberler
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Rusya'da işkence görüntülerinden sonra Federal Cezaevi Hizmetleri Başkanı görevden alındı

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Rusya'da işkence görüntülerinden sonra Federal Cezaevi Hizmetleri Başkanı görevden alındı

Rusya'daki bazı cezaevlerindeki işkence ve taciz görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) Başkanı Aleksandr Kalaşnikov'un görevden alındığı bildirildi.

Rusya'daki bazı cezaevlerindeki işkence ve taciz görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) Başkanı Aleksandr Kalaşnikov'un görevden alındığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yankı uyandıran bazı cezaevlerindeki işkence ve taciz görüntülerinin ardından Kalaşnikov'un görevden alınmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Ekim başında internet portalı üzerinden Rusya'nın bazı cezaevlerinde gardiyanlar tarafından mahkumlara uygulanan sistematik işkence ve taciz görüntülerinin yer aldığı videolar yayımlanmıştı.

Cezaevi arşivlerinden sızdırılan 40 gigabaytlık video arşivinde mahkumlara yapılan işkence ve taciz görüntüleri kamuoyunda tepki çekmişti.

Rusya İçişleri Bakanlığı, bazı cezaevlerindeki işkence ve taciz görüntülerini içeren video arşivini sızdıran bilgisayar programcısını arananlar listesine alması rağmen yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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