Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü? O anlar kamerada
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Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü? O anlar kamerada

Rusya'da St. Petersburg şehrinde Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.

31.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:21
Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü? O anlar kamerada

'da St. şehrinde Petersburg ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.

Yerel medya bir işçinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.O anlar ise o sırada çalışmaları kaydeden drone tarafından kaydedildi.


Kaynak: DHA
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