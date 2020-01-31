Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü… O anlar kamerada
Rusya'da St. Petersburg şehrinde Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.
Rusya'da St. Petersburg şehrinde Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.
Yerel medya, bir işçinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.
O anlar ise o sırada çalışmaları görüntüleyen drone tarafından kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Spor kompleksinin görüntüsüSöküm işlemleri
Bölümün çökmesi ve işçilerin görüntüleri