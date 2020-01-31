Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü… O anlar kamerada
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Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü… O anlar kamerada

Rusya'da St. Petersburg şehrinde Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.

31.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:00
Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü… O anlar kamerada

'da St. şehrinde Petersburg ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.

Yerel medya, bir işçinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.

O anlar ise o sırada çalışmaları görüntüleyen drone tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------Spor kompleksinin görüntüsüSöküm işlemleri

Bölümün çökmesi ve işçilerin görüntüleri


Kaynak: DHA
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