Rusya'da işçilerin çalıştığı tesis çöktü… O anlar kamerada

31.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:00

Rusya'da St. Petersburg şehrinde Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü.

Yerel medya, bir işçinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.

O anlar ise o sırada çalışmaları görüntüleyen drone tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------Spor kompleksinin görüntüsüSöküm işlemleri

Bölümün çökmesi ve işçilerin görüntüleri

Kaynak: DHA