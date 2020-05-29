Rusya?da iş merkezinde büyük yangın
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Rusya?da iş merkezinde büyük yangın

Rusya'da bir iş merkezinde yangın çıktı.

Rusya?da iş merkezinde büyük yangın
29.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:10

Rusya'da bir iş merkezinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Rusya'nın Tümen kentinde bulunan bir iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatısına tamamen yayılan yangında yaklaşık 200 kişi iş merkezinden tahliye edildi. Yangının söndürme çalışmalarında 14 itfaiye aracının ve çok sayıda itfaiye erinin görev aldığı; olası acil durumlar için de bir ambulansın bölgeye sevk edildiği bildirildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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