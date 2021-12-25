Rusya'da ip cambazı gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakıldı - Haberler
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Rusya'da ip cambazı gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakıldı

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | Güncel

- Rusya'da ip cambazı gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakıldı Rusya'da gösteri yapan ip cambazı, dengesini kaybederek metrelerce yüksekten yere çakıldı.

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- Rusya'da ip cambazı gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakıldı

MOSKOVA - Rusya'da gösteri yapan ip cambazı, dengesini kaybederek metrelerce yüksekten yere çakıldı.

Rusya'nın Tümen kentindeki sirkte talihsiz bir kaza yaşandı. Gösteri için sahneye çıkan iki ip cambazından biri, arkadaşını omuzlarının üstüne alarak ipin üstünde yürümeye başladı. İpin yarısına gelindiğinde ise arkadaşını omzunda taşıyan ip cambazı dengesini kaybederek metrelerce yüksekten yere çakıldı. Yüzlerce seyircinin önünde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirirken, ip cambazının sağlık durumunun iyi olduğu ve sadece bacağının kırıldığı aktarıldı. Düşen ip cambazının arkadaşı ise başka bir iple platforma bağlı olması nedeniyle kazadan yara almadan kurtuldu.

Rusya'da ip cambazı gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakıldı

Rusya'da ip cambazı gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakıldı

Rusya'da ip cambazı gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakıldı

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Son Dakika Haberleri

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