Rusya'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü
Rusya'nın Novosibirsk kentinde, inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın Novosibirsk kentinde, inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Novosibirsk kentinin Leninsk bölgesinde inşaat halindeki iki katlı binanın çökmesi nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kurtarma çalışmalarına devam edildiği aktarılan açıklamada, 11 kişinin ise halen mahsur kaldığı kaydedildi.