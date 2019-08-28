Rusya'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü

Rusya'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü

Rusya'nın Novosibirsk kentinde, inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

28.08.2019 12:12
Rusya'da inşaat halindeki bina çöktü: 2 ölü

Rusya'nın Novosibirsk kentinde, inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Novosibirsk kentinin Leninsk bölgesinde inşaat halindeki iki katlı binanın çökmesi nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kurtarma çalışmalarına devam edildiği aktarılan açıklamada, 11 kişinin ise halen mahsur kaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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