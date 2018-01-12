Rusya'da, Engelliye Yardım Eden İşçiye Araba Çarptı, Sürücü Kaçtı!
Rusya'da şantiyeye gelen tekerli sandalyeli engelliye yol tarif eden bir işçiye hızla gelen bir araba çarpıp kaçtı. İnanılmaz kaza kameralar tarafından görüntülendi.
Rusya'da şantiyeye gelen engelli şahıs, orada çalışan bir işçiden yol tarifi için yardım isterken inanılmaz bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tekerlekli sandalyedeki şahsa yardım eden işçiye çarptı.
SÜRÜCÜ KAÇTI
Talihsiz adam çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye fırlarken, sürücü ise işçinin durumunu kontrol etmeden olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, feci kazaysa kameraya böyle yansıdı.