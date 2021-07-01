Rusya'da imalat PMI haziranda geriledi
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Rusya'da imalat PMI haziranda geriledi

Rusya'da imalat PMI haziranda geriledi
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya'da imalat sanayi PMI, geçen ay 2,7 puan gerileyerek 49,2 puana düştü.

Rusya'da imalat sanayi PMI, geçen ay 2,7 puan gerileyerek 49,2 puana düştü.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, Rusya'nın haziran ayına ilişkin imalat PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat PMI, haziranda bir önceki aya kıyasla 2,7 puan azalarak 49,2 puana geriledi.

IHS Markit tarafından verilere ilişkin yapılan değerlendirmede, "Haziran PMI verileri, Rusya imalat sektöründeki işletim koşullarında yenilenen bir düşüşün sinyalini verdi. Düşüşe, zayıf müşteri talebi ve istihdamdaki düşüş neden oldu." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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