Rusya'da imalat PMI ağustosta geriledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'da imalat PMI ağustosta geriledi

Rusya'da imalat PMI ağustosta geriledi
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya'da imalat sanayi PMI, geçen ay 1 puan gerileyerek 46,5 puana düştü.

Rusya'da imalat sanayi PMI, geçen ay 1 puan gerileyerek 46,5 puana düştü.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, Rusya'nın ağustos ayına ilişkin imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, ağustosta bir önceki aya kıyasla 1 puan azalarak 46,5 puana geriledi.

IHS Markit tarafından verilere ilişkin yapılan değerlendirmede, "Salgın vakalarının yüksek kalmasına ve aşağı yönlü risklerin bulunmasına rağmen, Rusya için imalat sanayinde büyümenin bu yıl yüzde 5,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Gülben Ergen Ferhan Şensoy
Spor Umut Meraş Ali Öztürk Samet Aybaba Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Rusya'da imalat PMI ağustosta geriledi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 10:43:30. #1.15#

title