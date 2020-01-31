Rusya'da ilk koronavirüs vakaları kaydedildi
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Rusya'da ilk koronavirüs vakaları kaydedildi

Rusya'da ilk kez yeni tip koronavirüs (2019-nCov) vakası tespit edildi.

31.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:08
Rusya'da ilk koronavirüs vakaları kaydedildi

'da ilk kez yeni tip koronavirüs (2019-nCov) vakası tespit edildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent 'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

Hastalardan birinin Tümen, ikinci hastanın ise Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde bulunduğunu belirten Golikova, "İki hasta da Çin vatandaşı." dedi.

Rusya'nın salgına ilişkin ilave önlem kararı aldığına işaret eden Golikova, "Çin'in Hubey bölgesindeki Rus vatandaşlarını tahliye edeceğiz. Ayrıca Moğolistan sınırımızdaki giriş çıkışları sınırlandıracağız." diye konuştu.

Çin vatandaşlarına yönelik çalışma vizesi vermeyi de durdurma kararı aldıklarını anlatan Golikova, hastaların müşahede altına alındığı söyledi.

Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'le sınırını kapatma kararı almıştı.

Kaynak: AA
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