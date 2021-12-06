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Rusya'da ilk kez Omicron varyantı görüldü

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Rusya'da ilk kez Omicron varyantı görüldü

Rusya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilk kez rastlandı.

Rusya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilk kez rastlandı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'dan dönen iki kişide Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, Rusya nüfusunun Omicron varyantından korunması için gerekli tüm önlemlerin alınacağı kaydedildi.

Yaklaşık 144 milyon nüfuslu Rusya'da 282 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 9,8 milyon kişide görüldü.

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AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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