Rusya'da İlk Kez Kılıç Dişli Geyik Görüntülendi
Rusya'nın Primorski milli parkında ilk kez kılıç dişli geyik görüntülendi. Nadir görülen geyik, dişlerini karşı cinsi etkilemek ve kavgada savunmak için kullanıyor.
Rusya'nın Primorski milli parkında ilk kez kılıç dişli geyik görüntülendi. Nadir görülen geyik, dişlerini karşı cinsi etkilemek ve kavgada savunmak için kullanıyor.
KILIÇ DİŞLİ NADİR BİR TÜR
Rusya'da ilk kez görülen nadir türdeki kılıç dişli geyik Primorski Bölgesi Ulusal Parkı'nda görüntülendi.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Primorski milli parkında yaşayan özel geyik türü kılıç dişli geyiğin ilk kez görüntüleri paylaşıldı.
DİŞLERİNİ KARŞI CİNSİ ETKİLEMEK İÇİN KULLANIYOR
Kılıç dişli geyik, dişlerini karşı cinsi etkilemek ve rakiplerini uzaklaştırmak için kullanıyor.
KAVGA ESNASINDA ÖLÜMCÜL YARALAR AÇABİLİR
Ayrıca dişlerini kullanarak yaptığı darbelerle kavga esnasında ölümcül yaralar açabiliyor.
YORUMLAR (5)
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Buna küçük olsa fare denir. Biraz buyuyunce geyik oluyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu hayvancaazın geyik olduğundan eminmisiniz yahu. Mübarek sanki fil yavrusu. Fil gibi dişleri var. Aslanların kaplanların bile dişleri bu kadar değil.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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****RABBİM ne güzellikler yaradıyor SÜBHANALLAH *****Cevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
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Belgesellerede kaç defa gösterdi özellikle National Geografic Sibirya belgesilinde defalarca gösterdi . abartmayınCevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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ilginç,,,drakula gibiCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır