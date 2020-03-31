Rusya'da ilginç koronavirüs teklifi Rusya'dan koronavirüs ile mücadele kampsamında ilginç bir öner geldi.

Rusya'dan koronavirüs ile mücadele kampsamında ilginç bir öner geldi. Rusya Adalet Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle düğün ve boşanmaların ertelenmesi önerisinde bulundu.

Rus medyası, Rusya Adalet Bakanlığı koronavirüsün yayılmasından kaynaklanan olumsuz durum sebebiyle evlilik ve boşanma işlemlerinin 1 Haziran sonrasına ertelenmesi önerisinde bulundu. Haberde, bakanlığın daha önceye alınmış düğün ve boşanma tarihlerini 1 Haziran sonrasına erteleyeceği belirtildi. Özel sebeplerden dolayı ertelenemeyecek düğünlerin ise misafirsiz gerçekleşebileceği ifade edildi.

Kaynak: DHA