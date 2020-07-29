Rusya?da iki tren çarpıştı
? Rusya'da iki trenin çarpıştığı bildirilirken, kazada kimsenin yaralanmadığı belirtildi.
29.07.2020 11:28 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:47
? Rusya'da iki trenin çarpıştığı bildirilirken, kazada kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 2 trenin yerel saatle 14.39'da çarpıştığı belirtildi. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olay sırasında söz konusu trenleri takip eden 2 elektrikli lokomotif ve bir açık yük vagonunun da raydan çıktığı ifade edildi.
- Rusya
Rusya Demiryolları tarafından yapılan açıklamada da herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği ve diğer yolcu trenlerinin hareket saatlerinde ve rotalarında bir değişiklik olmadığı bildirildi.
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Kaynak: DHA