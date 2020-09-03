Rusya'da iki inşaat vinci binaların üzerine düştü 2 yaralı
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Rusya'da iki inşaat vinci binaların üzerine düştü 2 yaralı

Rusya'da iki inşaat vinci binaların üzerine düştü 2 yaralı Rusya'da iki farklı inşaat vinci binaların üzerine düştü.

Rusya'da iki inşaat vinci binaların üzerine düştü 2 yaralı
03.09.2020 00:13 | Son Güncelleme: 03.09.2020 00:17

Rusya'da iki inşaat vinci binaların üzerine düştü 2 yaralı
Rusya'da iki farklı inşaat vinci binaların üzerine düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Rusya'nın Tümen kentinde iki inşaat vinci, binaların üzerine düştü. Kazada 2 vinç operatörünün yaralandığı bildirildi. Yerel medya, yaralanan operatörlerden birinin yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Vinçlerin şiddetli rüzgar nedeniyle düştüğü belirtilirken; acil durum ekiplerinin olay yerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

- Rusya

Kaynak: DHA

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