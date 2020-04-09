Rusya'da huzurevinde çıkan yangında ölü sayısı 4'e yükseldi Rusya'nın başkenti Moskova'da bir huzurevinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir huzurevinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova'nın batı bölgesinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangın sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, yangının söndürüldüğü ve olayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiği aktarıldı.

Dün, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA