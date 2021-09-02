Rusya'da hortum paniğe neden oldu
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Rusya'da hortum paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya'da denizde çıkan hortumun plaja ilerlemesi paniğe neden oldu.

Rusya'da denizde çıkan hortumun plaja ilerlemesi paniğe neden oldu.

Rusya'nın Soçi kentinde bulunan tatil beldelerinden Adler'de çıkan hortum tatilcilere korku dolu anlar yaşattı. Karadeniz'in Rusya kıyısında çıkan hortum büyüyerek plaja ilerlerken, hortumu fark eden kişiler paniğe kapıldı. Plaja ulaşan hortum civardaki kafelerdeki masa, sandalye ve şezlongların devrilmesine neden oldu. Hortumun kıyıya ulaşmasının ardından yaşanan panik anları çevredekilerin kameralarına yansıdı. Görüntülerde hortumun yıkıcı etkisi görülürken, panik içinde kaçmaya çalışan kişilerin çığlıkları duyuldu.

Kafelerde maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, olayda kimsenin yaralanmadığı duyuruldu. Önümüzdeki 2 gün boyunca şiddetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. - SOÇİ

Rusya'da hortum paniğe neden oldu
Rusya'da hortum paniğe neden oldu
Rusya'da hortum paniğe neden oldu
Rusya'da hortum paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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