Rusya'da 'hızlı mezar kazma' yarışmasına tepki yağdı
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Rusya'da 'hızlı mezar kazma' yarışmasına tepki yağdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'da 'hızlı mezar kazma' yarışmasına tepki yağdıRusya, (DHA)- Rusya'nın en büyük kentlerinden Novosibirsk'te düzenlenen hızlı 'mezar kazma yarışması' ülkede tepkilere neden oldu.

Rusya'da 'hızlı mezar kazma' yarışmasına tepki yağdı

Rusya, (DHA)- Rusya'nın en büyük kentlerinden Novosibirsk'te düzenlenen hızlı 'mezar kazma yarışması' ülkede tepkilere neden oldu.

Rusya'nın Novosibirsk kentinde "hızlı mezar kazma" yarışması düzenlendi. Yarışmaya, 4'er kişiden oluşan 8 takım katıldı. Yarışmayı ise Omsk kentinden gelen ekip kazandı. Yarışmacılar, belirlenen alanlarda organizasyon kapsamında belirlenen ölçülere göre mezar kazdı. En hızlı mezarı kazan Omsk ekibi, 38 dakikada kazım işlemini bitirdi. Omsk ekibi altın madalya kazanırken, 30 bin Ruble (3 bin 500 TL) değerinde altın madalya ödülünü kazandı. Novosibirsk ekibi 40 dakikayla ikinci, Kemerovo ekibi ise üçüncü oldu.

"KOVİD-19'DAN ÖLENLER İLE ALAY EDİLİYOR"

Yarışmanın sosyal medyada yayılmasının ardından bir çok kişi düzenlenen yarışmaya tepki gösterdi. Sosyal medyadan tepki gösteren kullanıcılar, " Kovid-19'dan hayatını kaybedenler ile resmen alay ediliyor. Yarışmayı düzenleyenler hesap vermeli" ifadelerini kullandı.

Rusya'da 'hızlı mezar kazma' yarışmasına tepki yağdı
Rusya'da 'hızlı mezar kazma' yarışmasına tepki yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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